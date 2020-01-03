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Mustafa Cengiz’den Arda Turan transferine veto!
Süper Lig

Mustafa Cengiz’den Arda Turan transferine veto!

Son günlerde Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceği yönünde oluşturulan gündem olumsuz sonuçlandı. Yıldız oyuncu, futboldaki son yıllarını Galatasaray'da tamamlamak isterken Başkan Mustafa Cengiz'den Arda Turan için veto geldi.

3 Ocak 2020 19:48

Transfer gündeminin 1 numaralı ismi haline gelen Arda Turan için flaş gelişmeler yaşanıyor… Galatasaray’ın Medipol Başakşehir ile oynadığı maç öncesi kenara gelerek teknik direktör Fatih Terim’in elini öpen ve buzları eriten Arda’nın Galatasaray’a dönüşü için oluşan gündem sonuçsuz kaldı.

Sarı-kırmızılı yönetimin teknik heyetle yaptığı görüşmede Arda Turan ismi transfer için masaya dahi yatırılmazken az önce sona eren toplantının ardından Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz, geçmişe değil geleceğe yatırım yapacaklarını dile getirdi. Başkan Cengiz, Arda Turan ile ilgilerinin olmadığını vurgularken, takıma uzun yıllar katkı sağlayıp sonrasında kazanç elde edebilecekleri oyunculara yöneldiklerini söyledi.

Son güncelleme 19:51 | 3 Ocak 2020
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PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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