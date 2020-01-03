MHK Başkanı Zekeriya Alp resmen açıkladı! Fırat Aydınus 1.5 yıl sonra bırakıyor…

MHK Başkanı Zekeriya Alp, hakem Fırat Aydınus’un 1,5 sene sonra görevini bırakacağını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda basın toplantısı düzenledi. Zekeriya Alp, Türk futbolunun deneyimli hakemlerinden Fırat Aydınus’un 1,5 yıl sonra hakemliği bırakacağını açıkladı.

SÜPER LİG’DE 315 MAÇA ÇIKTI

Aydınus’un başarılı bir sezon geçirdiğini dile getiren Alp, “Fırat Aydınus 1,5 sene sonra hakemliği bırakacak. Son zamanlarında hakemlik yapanlardan beklentimiz çok daha fazla. Gençlerimize gerek moral gerekse eğitim amaçlı destekleri olması şart” değerlendirmesinde bulundu.

2003 yılından bu yana 1. ligde maç yöneten Fırat Aydınus Süper Lig’de toplam 315 maça çıktı. Aydınus söz konusu maçlarda 65 kırmızı kart 79 penaltı kararı verdi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir’in olduğu her ortamda her kulüp başkanıyla görüşeceğinin altını bir kez daha çizen Alp, yalnız başına ise hiçbir başkanla görüşmeyi doğru bulmadığını ifade etti.