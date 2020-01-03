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MAÇ SONUCU | Liverpool 2-0 Sheffield United | Şampiyonluk yürüyüşü 2020’de de devam ediyor!
İngiltere Premier Lig

MAÇ SONUCU | Liverpool 2-0 Sheffield United | Şampiyonluk yürüyüşü 2020’de de devam ediyor!

İngiltere Premier League'in 21. haftasında Liverpool, konuğu Sheffield United'ı 2-0 mağlup etti ve maç eksiğiyle en yakın rakibinin 13 puan önünde şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü. Ligde tam 365 gündür yenilmeyen Liverpool, bu sezon ligde 20. maçında 19. kez kazandı!

3 Ocak 2020 01:01

İngiltere Premier League’in 21. haftasında Liverpool, Sheffield United’ı konuk etti. Ligde 20. maçını oynayan Jürgen Klopp’un öğrencileri, sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı ve şampiyonluk yolunda yürüyüşlerini kayıpsız sürdürdü. Liverpool, 4’te Mohamed Salah ve 64’te Sadio Mane’nin golleriyle üç puana uzandı ve maç eksiğiyle en yakın takipçisi Leicester City’nin 13 puan üzerinde liderliğini korudu.

02 Ocak 2020 MAÇ SONUCU | Arsenal Manchester United 2-0 | Yılın ilk büyük maçı Londra ekibinin Arsenal, sahasında konuk ettiği Manchester United`ı ilk yarıda bulduğu gollerle devirdi ve yılın ilk büyük maçında üç puana ulaştı. İlgili Haberi Oku

Bu sezon ligde 20 maçta 19. galibiyetini elde eden Liverpool, son olarak 3 Ocak’ta Manchester City’ye kaybetmesinin ardından ligde hiçbir rakibine boyun eğmedi ve yenilmezlik serisini 365 güne çıkardı. Premier League dönemindeki ilk şampiyonluğunu arayan Liverpool, gelecek hafta 11 Ocak’ta Tottenham Hotspur’a konuk olacak.

Son güncelleme 01:01 | 3 Ocak 2020
İngiltere Premier League liverpool Sheffield United
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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