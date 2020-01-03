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James Nunnally, Fenerbahçe Beko’ya dönüyor
Euroleague

James Nunnally, Fenerbahçe Beko’ya dönüyor

Bu sezon Euroleague'de istediği sonuçları alamayan ve 17 hafta sonunda 6 galibiyette kalan Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu James Nunnally ile anlaşmaya vardı.

3 Ocak 2020 14:58

Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu James Nunnally’yi yeniden kadrosuna katıyor.

Daha önce sarı-lacivertli takımda 2 sezon forma giyen Amerikalı oyuncu, Fenerbahçe Beko ile iki kez Euroleague finali oynayıp bir de şampiyonluk yaşadı.

Eurohoops’un haberine göre; son olarak Çin’de forma giyen Nunnally, Shanghai Sharks ile sözleşmesini feshettikten sonra Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

James Nunnally, sarı-lacivertlilerden ayrılıp NBA ekiplerinden Houston Rockets ile 10 günlük sözleşme imzalayıp sadece 2 maça çıktıktan sonra Olimpia Milano’ya imza atmıştı.

Son güncelleme 14:58 | 3 Ocak 2020
Fenerbahçe Beko james nunnally
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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