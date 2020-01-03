James Nunnally, Fenerbahçe Beko’ya dönüyor

Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu James Nunnally’yi yeniden kadrosuna katıyor.

Daha önce sarı-lacivertli takımda 2 sezon forma giyen Amerikalı oyuncu, Fenerbahçe Beko ile iki kez Euroleague finali oynayıp bir de şampiyonluk yaşadı.

Eurohoops’un haberine göre; son olarak Çin’de forma giyen Nunnally, Shanghai Sharks ile sözleşmesini feshettikten sonra Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

James Nunnally, sarı-lacivertlilerden ayrılıp NBA ekiplerinden Houston Rockets ile 10 günlük sözleşme imzalayıp sadece 2 maça çıktıktan sonra Olimpia Milano’ya imza atmıştı.