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Guilherme´den kafa karıştıran hareket
Yeni Malatyaspor

Guilherme´den kafa karıştıran hareket

BtcTurk Yeni Malatyaspor´un Brezilyalı oyuncusu Guilherme, sosyal medya hesabında yer alan "Yeni Malatyaspor" ibaresini kaldırdı.

3 Ocak 2020 16:56

BtcTurk Yeni Malatyaspor´da adı sıkça transfer dedikodularına karışan Guilherme´nin durumu belirsizliğini koruyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe ile adı anılan Brezilyalı oyuncu ise sosyal medya hesabında yazan “Yeni Malatyaspor” ibaresini kaldırdı. Oyuncunun bu hareketi kafaları karıştırırken son dönemlerde çıkan transfer iddialarını da güçlendirdi.

Guilherme, geçtiğimiz günlerde verdiği özel röportajda “Malatya’da çok mutluyum. Sürekli yeni oyuncular, kaliteli oyuncular geliyor. Malatyaspor ile bir Avrupa maceramız var. Başarımızı bu sene de tekrarlayıp devam ettirmek istiyoruz. Sonuçta kulüp çok pozitif bir şekilde ilerliyor” ifadelerini kullanmıştı.

Guilherme, bu sezon BtcTurk Yeni Malatyaspor ile çıktığı 23 maçta 7 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.

Son güncelleme 16:56 | 3 Ocak 2020
Guilherme
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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