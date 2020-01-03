Enes Ünal´ın 2 golü, 1 puanı getirdi

LaLiga´nın 19´uncu haftasında Enes Ünal’ın formasını giydiği Valladolid sahasında Leganes´i konuk etti. Jose Zorrilla Stadyumu´nda oynanan mücadelede Leganes 4´üncü dakikada Braithwaite´nin golüyle 1-0 öne geçti. Valladolid bu gole 8´inci dakikada Enes Ünal ile cevap verdi: 1-1. Leganes 13´üncü dakikada Mesa´nın golüyle bir kez daha öne geçti ve mücadelenin ilk yarısı bu şekilde tamamlandı. Ev sahibi ekip adına 79´uncu dakikada bir kez daha sahneye çıkan Enes Ünal kaydettiği golle takımına 1 puanı getirdi. Temsilcimiz Enes Ünal, mücadelede 90 dakikada sahada kalırken, 1 de sarı kart gördü.