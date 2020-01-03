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Enes Ünal´ın 2 golü, 1 puanı getirdi
İspanya La Liga

Enes Ünal´ın 2 golü, 1 puanı getirdi

Valladolid, Enes Ünal'ın 2 gol attığı karşılaşmada sahasında Leganes ile 2-2 berabere kaldı.

3 Ocak 2020 23:15

LaLiga´nın 19´uncu haftasında Enes Ünal’ın formasını giydiği Valladolid sahasında Leganes´i konuk etti. Jose Zorrilla Stadyumu´nda oynanan mücadelede Leganes 4´üncü dakikada Braithwaite´nin golüyle 1-0 öne geçti. Valladolid bu gole 8´inci dakikada Enes Ünal ile cevap verdi: 1-1. Leganes 13´üncü dakikada Mesa´nın golüyle bir kez daha öne geçti ve mücadelenin ilk yarısı bu şekilde tamamlandı. Ev sahibi ekip adına 79´uncu dakikada bir kez daha sahneye çıkan Enes Ünal kaydettiği golle takımına 1 puanı getirdi. Temsilcimiz Enes Ünal, mücadelede 90 dakikada sahada kalırken, 1 de sarı kart gördü.

Son güncelleme 23:15 | 3 Ocak 2020
enes ünal ispanya Valladolid
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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