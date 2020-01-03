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Denizlispor’da 3 futbolcu kadro dışı! Recep Niyaz…
Süper Lig

Denizlispor’da 3 futbolcu kadro dışı! Recep Niyaz…

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına Antalya kampında hazırlanacak Yukatel Denizlispor'da futbolculardan Mehmet Akyüz, Burak Çalık ve Oğuz Yılmaz, yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakıldı.

3 Ocak 2020 13:42

Alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvuran ve isimleri transfer döneminde farklı kulüplerle anılan Denizlispor’dca Mehmet Akyüz ile Burak Çalık’ın yanı sıra Oğuz Yılmaz da yönetim kurulu kararıyla kadro dışı kaldı.

Denizlispor Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, takımda mutsuz olduklarını kendilerine ileten 3 oyuncuyu kamp kadrosundan çıkardıklarını belirtti. Fırat, yine talipleri olan Recep Niyaz’ın takımdaki geleceğiyle ilgili kendisiyle bir görüşme yapılacağını, kesin kararın futbolcuyla gerçekleştirilecek görüşmenin ardından netlik kazanacağını kaydetti.

Son güncelleme 13:42 | 3 Ocak 2020
burak çalık Mehmet Akyüz oğuz yılmaz
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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