Çin’de olay! Memi Becirovic eşine saldıran taraftara saldırdı!

Çin Basketbol Ligi’nde oynanan Jiangsu Dragons-Liaoning Flying Leopards karşılaşmasında çok garip ve istenmeyen anlar yaşandı.

Leopards forması giyen eski NBA yıldızı Lance Stephenson’a ev sahibi takımın bir taraftarı el hareketleriyle küfür etti. Bu hareketi gören ev sahibi ekip Dragons’un başantrenörlüğünü yapan Memi Becirovic’in eşi, taraftara tepki gösterdi. Yaptığı el hareketinden dolayı tepki gören Çinli taraftar, Becirovic’in eşini ilk önce itti ardından küfürler savurup üzerine yürüdü.

Coach Memi Bečirović went up to confront him, the fan got what he deserved. pic.twitter.com/437sswkaqL — Yu Fu (@YuFuTroy) January 3, 2020

BECIROVIC TARAFTARA SALDIRDI!

58 yaşındaki antrenör, eşini iten ve küfürler savuran o taraftarın yanına gidip ilk önce boğazını sıktı ve itti. Araya başka taraftarların ve güvenlik ekiplerinin girmesiyle olay büyümeden yatıştırıldı.

Bu olaydan sonra maçın hakemleri Jiangsu Dragons’un başantrenörü Memi Becirovic’i oyundan attı.

3. çeyreğin ortasında yaşanan tatsız olaydan sonra maçı izleyen taraftar da güvenlik ekipleri tarafından salondan çıkarıldı.

Mücadeleyi konuk takım Liaoning Flying Leopards, Jiangsu Dragons’a karşı 11-103 üstün tamamlarken, eşine yapılan fiziksel saldırıdan sonra taraftara saldıran Memi Becirovic ise olayın ardından hiçbir açıklama yapmadı.