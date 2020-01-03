SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika: İstanbul’a sert fırtına geliyor… Meteoroloji tam fırtına uyarısı yayınladı!
Beşiktaş kamp için Antalya’da
Süper Lig

Beşiktaş kamp için Antalya’da

İkinci yarı hazırlıklarını 10 Ocak tarihine kadar Antalya'da yapacak olan Beşiktaş, kamp için bu şehre geldi. Siyah-beyazlılar, Antalya kampında iki hazırlık maçı yapacak.

3 Ocak 2020 16:16

Süper Lig’in ikinci yarısına Antalya’da hazırlanacak olan Beşiktaş, kamp çalışmaları için kente geldi. 10 Ocak tarihine kadar kamp yapıp 2 de hazırlık maçı oynayacak olan siyah-beyazlıları Antalya’da taraftarlar karşıladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı, 31 futbolcuyu Antalya kampına dahil ederken bu isimler arasında Orkan Çınar ve Muhayer Oktay yer almadı. Futbolcular havalimanından tezahüratlar eşliğinde çıkarken, taraftarlar Teknik Direktör Abdullah Avcı ve tecrübeli isim Atiba Hutchinson’a çiçek verdi.

Bu arada Abdullah Avcı, otobüse bindikten sonra, takımı karşılamak için okula gitmediğini belirten 13 yaşındaki bir taraftar için tekrar otobüsün kapısına geldi ve genç taraftarın fotoğraf çektirme isteğini kırmadı. Takım otobüsüyle alandan ayrılan ve kamp yapılacak otele giden siyah-beyazlılar, Antalya’daki ilk idmanını bu akşam saat 18.00’de yapacak.

Siyah-beyazlıların Antalya kampındaki iki hazırlık maçının programı şöyle:

8 Ocak Çarşamba:

17.00 Beşiktaş-Mezokovesd Zsory (Macaristan)

10 Ocak Cuma:

16.30 Beşiktaş-Altınordu

Son güncelleme 16:16 | 3 Ocak 2020
beşiktaş süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ