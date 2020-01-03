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Ali Koç’tan Acun Ilıcalı’ya plaket
Fenerbahçe

Ali Koç’tan Acun Ilıcalı’ya plaket

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Win Win kampanyasını organize eden Acun Ilıcalı'ya plaket verdi. Acun Ilıcalı, Ali Koç ile bir araya gelmesi ile ilgili sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

3 Ocak 2020 08:09

Fenerbahçe'nin ‘WinWin' isimli kampanyasını TV8 ekranlarında gerçekleştiren ve organizasyonun sunuculuğunu da üstlenen Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan özel bir hediye aldı.

Acun Ilıcalı'nın özel buluşma ile ilgili olarak bir Instagram paylaşımında bulundu. Ali Koç, Ilıcalı'ya imzalı bir forma ve bir plaket hediye etti.

İşte o paylaşım:

Benim için çok anlamlı bir an… Gönül verdiğim Fenerbahçe için faydalı olabilmek, büyük taraftarımızla beraber tarihin en büyük destek kampanyasını hayata geçirebilmek ve başkanımız Ali Koç tarafından güzel cümlelerin yazıldığı formaya layık görülmenin değerini anlatamam.

Son güncelleme 08:09 | 3 Ocak 2020
acun ılıcalı ali koç Fenerbahçe
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