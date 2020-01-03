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23 yaşındaki Fransız futbolcu Nathael Julan hayatını kaybetti
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23 yaşındaki Fransız futbolcu Nathael Julan hayatını kaybetti

Fransız ekibi Guingamp forması giyen 23 yaşındaki Nathael Julan geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.

3 Ocak 2020 21:35

2020 yılı Fransız futbolu için çok trajik bir ölüm haberi ile başladı… Fransa Ligue 2’de yer alan Guingamp, 23 yaşındaki forveti Nathael Julan’ın bugün öğleden sonra geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Futbola Le Havre’de başlayan genç golcü geçtiğimiz sezon devre arasını Valenciennes’te kiralık olarak geçirmiş Haziran’da takımı Guingamp’a dönmüştü…

Kariyerinde toplam 68 maça çıkan 1.95 boyundaki santrafor bu maçlarda 11 gol kaydetti.

Cumartesi günü oynanması beklenen Guingamp- Concarneau hazırlık maçı yaşanan trajik olay nedeniyle iptal edildi.

Son güncelleme 21:39 | 3 Ocak 2020
fransa Guingamp Nathael Julan trafik kazası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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