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Yeni Malatyaspor’da Mehmet Ekici iddiası
Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor’da Mehmet Ekici iddiası

Ara transfer döneminde kadrosuna yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Yeni Malatyaspor, bir yandan kadrosundaki fazla oyuncuları göndermek için uğraşırken, bir yandan da belirlediği isimleri kadrosuna katmaya çalışıyor. Sarı kırmızılıların bu kapsamda sezon başında Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mehmet Ekici'ye talip olduğu belirtiliyor.

2 Ocak 2020 09:43

2020’nin 6. ayında Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Ekici’nin adı ara transfer döneminde de bir çok kulüple anılıyor. Ancak bu tekliflerden en ciddisi Sergen Yalçın’ın çalıştırdığı Yeni Malatyaspor’dan geldiği belirtiliyor.

Sergen Yalçın bir önceki sezon da Ozan Tufan’ı istemiş, kiralık olarak kadrosuna katmış ve bu futbolcuyu şuanda hem Milli takımın hem de Fenerbahçe’nin orta sahada bel kemiği haline getirmişti. Mehmet Ekici’nin Guilherme takasıyla da Yeni Malatyaspor’a gidebileceği belirtiliyor. Ekici’nin de bu teklife sıcak baktığı, yeni bir başlangıç için Malatya doğru bir adres olarak gördüğü öğrenildi.

Son güncelleme 09:43 | 2 Ocak 2020
mehmet ekici yeni malatyaspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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