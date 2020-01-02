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Yeni Malatyaspor Kubilay Yılmaz’ı kadrosuna kattı
Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor Kubilay Yılmaz’ı kadrosuna kattı

Devre transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Spartak Trnava takımından 23 yaşındaki forvet Kubilay Yılmaz’ı kadrosuna kattı. Gurbetçi futbolcuyla 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

2 Ocak 2020 10:25

Transfer çalışmalarına hız veren Yeni Malatyaspor, forvet bölgesine ikinci transferini gerçekleştirdi. Sarı kırmızılılar Kayserispor’dan renklerine bağladığı Umut Bulut'un ardından bu kez de Slovakya ekibi Spartak Trnava'da forma giyen 23 yaşındaki golcü Kubilay Yılmaz’ı kadrosuna kattı.

Gurbetçi bir ailenin çocuğu olan Avusturya doğumlu Kubilay Yılmaz, golcü özelliğinin yanı sıra kanatlarda da görev yapıyor. Sprinter özelliğiyle dikkat çeken Kubilay, iki ayağını da oldukça etkili kullanıyor. Bu sezon Spartak Trnava formasıyla 10 karşılaşmaya çıkan genç futbolcu 3 gol kaydetti. Kubilay Yılmaz’ın Antalya kampına katılacağı belirtildi.

Son güncelleme 10:25 | 2 Ocak 2020
Kubilay Yılmaz transfer yeni malatyaspor
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OGP
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2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
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