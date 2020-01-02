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Yeni Malatya Stadyumu’nun zemini bakıma alındı
Yeni Malatyaspor

Yeni Malatya Stadyumu’nun zemini bakıma alındı

Yeni Malatyaspor'un sahası Yeni Malatya Stadtumu'nun zemininde bakım çalışmalarına başlandı.

2 Ocak 2020 12:46

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor’un maçlarını oynadığı Yeni Malatya Stadyumu’nun zemini bakıma alındı. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, stadın zemin bakım çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, “Kış mevsiminde zeminimizin zarar görmemesi ve daha önce zarar gören bölümlerin iyileştirilmesi için çime çeşitli bakımlarla ultraviyole ışınları uygulanıyor. Liglerin ara döneme girdiği bu süreçte stat personelimizin hummalı çalışmaları sayesinde takımıza ligin ikinci yarısı için daha sağlıklı bir zemin hazırlama çabası içerisindeyiz” ifadeleri kullanıldı.

Son güncelleme 12:46 | 2 Ocak 2020
Yeni Malatya Stadı yeni malatyaspor
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OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
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4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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