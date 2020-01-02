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Son dakika! NBA’in efsane başkanı David Stern hayatını kaybetti!
NBA

Son dakika! NBA’in efsane başkanı David Stern hayatını kaybetti!

Son dakika! 1984-2014 yılları arasında NBA'in başkanlığını (komisyonerlik) yürüten ve görevi bıraktıktan sonra "Onursal Başkan" ilan edilen David Stern, 77 yaşında hayatını kaybetti.

2 Ocak 2020 00:39

1984-2014 yılları arasında NBA’in başkanlık (komisyonerlik) görevini üstlenen efsanevi spor insanı David Stern 77 yaşında hayatını kaybetti. NBA, Stern’ün vefatı ile ilgili olarak resmi bir açıklama yayınlarken başsağlığı mesajı da paylaşıldı.

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Önceki günlerde beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan Stern, 3 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Stern, 30 yıl boyunca NBA’in başındaki isim olarak görev alarak tarihe geçmiş ve özellikle ‘draft’larda taraftarların klasikleşen yuhalamalarını gülümseyerek karşılamasıyla hafızalara kazınmıştı.

Stern görevi devretmesinin ardından “Onursal Başkan” ilan edilmişti.

Son güncelleme 00:39 | 2 Ocak 2020
David Stern NBA NBA Komisyoneri David Stern
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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