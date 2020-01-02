Son dakika! NBA’in efsane başkanı David Stern hayatını kaybetti!

1984-2014 yılları arasında NBA’in başkanlık (komisyonerlik) görevini üstlenen efsanevi spor insanı David Stern 77 yaşında hayatını kaybetti. NBA, Stern’ün vefatı ile ilgili olarak resmi bir açıklama yayınlarken başsağlığı mesajı da paylaşıldı.

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Önceki günlerde beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan Stern, 3 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Stern, 30 yıl boyunca NBA’in başındaki isim olarak görev alarak tarihe geçmiş ve özellikle ‘draft’larda taraftarların klasikleşen yuhalamalarını gülümseyerek karşılamasıyla hafızalara kazınmıştı.

Stern görevi devretmesinin ardından “Onursal Başkan” ilan edilmişti.