SON DAKİKA Ahmet Ağaoğlu açıkladı… Galatasaray’ın eski yıldızı Trabzonspor’da

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, orta sahaya takviye yaptı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray’ın eski yıldızı Badou Ndiaye’yi kiralık olarak kadrolarına kattıklarını söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beIN Sports’a yaptığı açıklamada “Ndiaye ile prensipte anlaştık. Kendisi ve kulübüyle. Kiralık olarak kadromuzda. Ücretiyle alakalı bildiriyi de yarın KAP’a yapacağız. İlk açıklamamız Ndiaye olacak. Satın alma opsiyonu da var” dedi.

Trabzonspor taraftar gruplarından ortak açıklama: Fenerbahçeli olduğu görülen... Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasından sonra yaşanan kriz ortamına yönelik taraftar gruplarından ortak açıklama geldi. Açıklamada, Bizim tarafımız her zaman Trabzonspor'un yanıdır denildi. İlgili Haberi Oku

ÜNAL KARAMAN İLE AYRILIK SÜRECİ

Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman ile yaşanan ayrılık süreci hakkında da konuştu.

Ünal Karaman’ı takımın başına getirdiklerinde destekleyenler kadar eleştirenler de olduğunu belirten Ahmet Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Trabzonspor kalibresinde bir takım çalıştırmadığı söyleniyordu. “Küme düşen takımdan geldi” deniyordu. İyi eleştiri yapacaksak hafızaları zorlayalım, eleştirileri hatırlayın. Trabzonspor’da başkanlık görevi size bu kulübün gerçekleri ve menfaatleri doğrultusunda kulübü yönetmek için veriliyor.

Bu sene lige parlak sonuçlarla başlamadık. Galatasaray maçını takip eden süreçte bir Malatyaspor maçı oynadık. Sıkıntılı bir maçtı. Perde arkasını konuşacak değilim burada ama kulüp içerisinde kalması gereken birtakım şeyleri kamuoyuna açıldı. Hoca Malatayspor maçından sonra da istifa kararı almıştı. ‘Hocam, sakin ol’ dedim. Pazartesiye kadar bekleyelim, sindirilecek maç değil ama sindirelim dedim. Olaylar o zaman başladı. Hocaya karşı bir operasyon vardı. O zamanki adım riskliydi. 5-0’lık Malatya maçından sonra kulübün iki vefakar ve fedakar oyuncusu ile (Burak Yılmaz, Onur Recep Kıvrak) hocamız Ünal Karaman arasında kaldık, biz seçimimizi o dönemde hocamızdan yana yaptık.

Transfer sezonuna gelince o dönem hocanın alınmasını istediği oyuncular vardı. Transfer yasağımız da vardı. Geçen sene bu zamanlar. 1461’den oyuncular kullanmaya çalıştı. O dönem hocanın yine futboldan sorumlu yönetici arkadaşımıza galiba transfer yapılmayacak ben istifa edeyim açıklaması var. Hocanın çok kırılgan bir yapısı var. Hoca AEK maçından sonra ‘transferleri ben yapmadım’ dedi. Ama bunların hepsinden senin haberin vardı, sadece ikisi hariç. Avdijaj ve Andusic…

Trabzon’da şöyle bir gerçek var. Trabzon’da kendilerinin olmadığı ve kendileri yapamıyorsa şampiyon, şampiyon olsa dahi Trabzonspor, bundan hoşnut olmayacak bir kesim var. Bir yanda da başkanın 24 saat yanında olduğu hocaya karşı sürekli bir hocamızı yedirmeyiz diyen bir kesim var. Siz kim oluyorsunuz? Bunu anlamak mümkün değil…

Bütün transferlerden hocanın haberi var. Hoca ben bunları izlemedim dedi. Siz izlemediniz zaten teknik ekip izledi. Yönetim onayıyla da bu transferler yapıldı. Serzenişler daha o zaman başladı.”