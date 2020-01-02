SGK’dan borç takibi açıklaması

Yazılı olarak yapılan açıklamada intihar ederek hayatını kaybeden Kardemir Karabükspor'un eski yöneticilerinden Mahir Acar'ın vefatı ile birlikte, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen işlemlere bağlı olarak, Karabük Valiliğinin yersiz hedef gösterildiği belirtildi.

Açıklamada, “Türkiye genelinde Karabük sporun dışında hiçbir spor kulübü borçlarının takibi yapılmadığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Bir çoğumuzun taraftarı olduğu SGK ve Vergi borcu bulunan büyük kulüplere de geçmişte ve günümüzde takip, e-haciz ve tahsilat işlemlerinin uygulandığı, ayrıca Karabük'ün dışında İstanbul, Adıyaman, Zonguldak, Sakarya, Sivas, Şırnak, Bursa, İzmir, Elazığ, Rize, Van, Balıkesir, Trabzon, Diyarbakır, Kastamonu, Şanlıurfa, Tekirdağ, Çanakkale, Hatay, Erzurum, Eskişehir, Bolu, Antalya, Ordu, Kahramanmaraş, Kırşehir, Osmaniye, Çorum, Batman gibi 81 ilimizde borcu olan spor kulüplerine-Kulüp Yönetici ve Yönetim Kurulu üyelerine aynı uygulamaların yapıldığı görülmektedir.

Karabükspor Başkanı Mehmet Yüksel: Burada organize bir suç var Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Yüksel, kulübü zan altında bırakmamak için geçmişte olan olayları konuşmadığını belirterek, ´´Eğer savcı bey çağırır bir şeyler sorarsa ona anlatmaya hazırız. Burada organize bir suç vardır dedi. İlgili Haberi Oku

Özellikle sadece Karabükspor kulübünün borçlarının takip edildiği, diğer illerde spor kulüpleriyle ilgili bir şey yapılmadığı, diğer spor kulüplerinin eski-yeni yöneticilerine dönemsel sorumlulukları nedeniyle takip yapılmadığı iddiaları gerçeklerle bağdaşmayan, tek taraflı subjektif değerlendirmelerdir. Söz konusu prim borçlarına ilişkin dönemsel sorumluların tamamına ödeme emirleri gönderilmiş, ancak 02.01.2020 tarihi itibariyle halen eski ve yeni yöneticilerin şahsi mal varlıklarına yönelik haciz işlemi uygulanmamıştır. Tüm işlemlerin yasal prosedüre uygun olarak yapılmakta olduğunu deklare eder, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız” denildi. Kardemir Karabükspor`un eski futbolcusu ve yöneticisi intihar etti Kardemir Karabükspor´un eski futbolcusu ve yöneticisi Mahir A. (70), marketten aldığı sıvı temizlik malzemesini içerek intihar etti. Mahir A.´nın kulübün borcundan kaynaklı kendisine gönderilen ödeme tebligatından dolayı bunalıma girdiği ve intihar ettiği ileri sürüldü. İlgili Haberi Oku