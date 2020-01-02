Şenol Güneş’ten Sözcü’ye özel röportaj! ‘Hayalim dünya şampiyonluğu ama Türkiye hazır değil!’

A Milli Takım Teknik Direktörü ŞENOL Güneş, SÖZCÜ ailesini çalışma ofisinde ağırladı. Şenol Hoca, yoğun ama enerjik, ciddi fakat espriliydi. Sorduğumuz tüm soruları samimiyetle cevapladı. Özeleştiri yaptı, ders verdi, tarihi ifadeler kullandı. İşte 2020'nin ilk büyük röportajının birinci bölümü…

-Türkiye için başarı nedir?

“Hayalimde dünya şampiyonluğu var. Ama hayalcilik içinde bunu söylemem. Çünkü gerçeğinde Türkiye'nin dünya şampiyonluğuna hazır olmadığını biliyorum. Bu hedef doğrultusunda çalışmalıyım ama… Kaplumbağanın Mekke'ye gitme çabası gibi… Ben o yolda gitmeliyim. ‘Şampiyonlar Ligi'nde final oynamak istiyoruz' güzel laf. Ona uygun davranıyor muyuz? Liverpool, Bayern, Real gibi yatırım yapıyor muyuz?”

‘SİSTEM YANLIŞ'

“2002'DE de söyledim: Üçüncü olduk ama dünyanın üçüncü futbol ülkesi olmadık. Avrupa Şampiyonası finallerine katıldık; doğru. Gruptan çıkmak isteriz, yarı final isteriz ama olmasa bile benim doğrularım var. Almanya'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın futbol olarak da kültür ve uygulama olarak da gerisindeyim. Aldığımız en iyi oyuncu, oranın en başarısız, dışlanmış oyuncusu. Onların oynatmadığı oyuncuyla onlara karşı yarışmak istiyoruz. Bu sistemde büyük yanlışlık var.”

-Hayal etmeyelim mi yani?

“Benim doğrularım belli. Beklenti oluşturulmak isteniyor. Onlarla aynı fikirdeyim: Gelmişken şampiyon olalım. Avrupa ve dünya şampiyonluğumuz zor gözüküyor ama hayalimiz o olmalı. Ekonomik, teknik, idari ve sportif yatırım olarak eksiğiz. Ben en iyiyim dersem kendimi kandırırım. Ben, bu hayalciliği yapmak istemiyorum. Türk insanına imkân ve zaman verilse başarırız diyorum. Biz imkânı ve zamanı yanlış kullanıyoruz.”

-Kişisel hedefiniz nedir?

“EURO 2020'ye katılmak çok önemliydi. 2004'te bir kaza geçirmiştik. Anormal şartlarda bir Letonya maçı oynadık. Onu telafi ettik. Tekrar Dünya Kupası'na katılmak kişisel hedefim.”

-EURO 2020'ye hazır mıyız?

“FUTBOLCU grubu bize güzel bir ışık tutuyor ve zaman kazandırıyor. Federasyonu da beni de rahatlatıyor. Ama burada bir tehlike var. Bu takım başarısızlığı görmedi. Genç bir grubun başarısızlıktaki dalgalanması hep soru işareti taşır.”

– En önemli maçımız İtalya maçı mı?

“İTALYA maçına çıkıp futbol adına ne oynayacağımızı göreceğiz. Fransa maçında panik yaptık. Böyle bir oyun oynarsak, rakip de değerlendirirse oyun kopar İtalya'da. İtalya maçını ayrı bir yere koyuyorum o yüzden. Onlar genç, dinamik takım. Atarlarsa bizi perişan edebilirler. Ben bunlara hazırım. Çıktık kazandık. İsviçre ve Galler'i yeneceğimizin garantisi mi var? FIFA sıralamasında hepsi üzerimde. Ben sonuncuyum… Beşiktaş'ın Leipzig, Monaco ve Porto'lu grubuna benzetiyorum. Sonuncu da olabilirsin birinci de. Umarım yine birinci oluruz.”

’20 SENE DAHA BEKLEYEMEM!’

“Beni her gören ‘İyi bir jenerasyon yakaladık' diyor. Ben de diyorum ki ‘Zaten kovalıyorduk yakaladık…' 20 senedir bekliyoruz! Jenerasyonu yakalarsın yeter ki sen o araştırmayı yap. O zaman yakaladık, şimdi geldik yakaladık… Ben bir 20 sene daha bekleyemem! Ne yapacağız jenerasyonu, ‘Seneye olur mu olmaz mı' diyeceğiz. Jenerasyon için sen de bir şey yapacaksın. Bu grupta Çağlar oynamıyordu, Kaan-Merih idi savunma. Zeki de vardı, Hasan Ali de vardı ama sonuç alamıyorduk. Bunu Lucescu'yu suçlayıp yapamayız. O yanlış bile yapsa benim yanlış yapma riskimi ortadan kaldırdı. Bu yüzden ona teşekkür ediyorum.”

‘BARBAR DİYENE DERS VAR’

“EURO 2020'de duruşumuz çok önemli. Bedava kendini tanıtıyorsun. Sana barbar diyen var, seni kötüleyen var. Sen oturmanla kalkmanla, iyilikle iyi davranarak güzel temsil et, ders ver. 2002'de fair-play ödülünü de aldık.”

‘ÜLKENİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜYÜZ’

“Ötekileştirme dünyasında Türkiye'de birleştiren unsur olmak istiyoruz. İnsanlar bir araya gelmek istiyor da bir bahane arıyor. Biz ona vesile oluyoruz. Umarım heyecanlı maçlar oynayıp bunu yaparız.”

(Şenol Güneş ve Sözcü Spor ekibi / FOTOĞRAFLAR: Hüseyin Çağlar)

‘OYUNCU DA KEYİF ALMALI’

“Milli takım bizim. Güneşe kızabilirsin; yakıyor da dersin ısıtmıyor da… Futbol keyif ve eğlence işidir. Endüstriyel bir hal aldığı için futbol ekonomisinden faydalanmak isteyenler oluyor. Ben oyuncuya keyif vermezsem olmaz.”

‘AĞABEY LAZIM FAKAT SAYISI 2’Yİ GEÇMEMELİ’

“GÖKHAN Gönül, iyi oynuyor. Benim de sağ beke ihtiyacım var. Belki alacağım ama o zaman oynatmalıyım. Beklemesi doğru değil. Yaşlı oyuncu sayısı fazla olursa kendi içinde ‘klik' haline gelebiliyor. Mevcut oyuncuları da rahatsız edebilirler. İki kişi oldu mu öbürlerine yardımcı olurlar. Yaşlı oyuncu çok olduğunda kendileri grup olacaklar. Bizim takımda çocuklar iyi ama hata yaparken onlara bir ağabey lazım. Çağlar oynamıyor diyelim, o oynasa Kaan yok. Kaan oynasa Merih oynamayacak. Dedikodu yapıldığında ‘Ne yapıyorsun' diyecek biri lazım. Adalet ve hukuk olduğu zaman herkes mutlu olur.”