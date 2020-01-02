NBA’de Bucks, Timberwolves’u yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı

NBA’e 4 maçla devam edildi… Doğu Konferansı lideri Bucks, yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo’nun 32 sayı, 17 ribaunt, 4 asist, 2 blokluk performans sergilediği maçta Timberwolves’u 106-104 yenerek art arda 4’üncü, sezonun 31’inci galibiyetini aldı.

Bucks’ta Khris Middleton 13, Eric Bledsoe 10 sayı attı. Ersan İlyasova ise 16 dakika 51 saniye süre aldığı mücadeleyi 7 sayı, 5 ribaunt, 3 asist, 1 blokla tamamladı. Bu sezon 21. mağlubiyetini yaşayan Timberwolves’ta Shabazz Napier 22, Gorgui Dieng 15 sayı kaydetti. NBA’e 9 maçla devam edilecek.

Sonuçlar:

Washington Wizards-Orlando Magic: 101-122

New York Knicks-Portland Trail Blazers: 117-93

Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves: 106-104

Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 117-107