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NBA’de Bucks, Timberwolves’u yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı
NBA

NBA’de Bucks, Timberwolves’u yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, sahasında Minnesota Timberwolves'u 106-104 yendi.

2 Ocak 2020 10:21

NBA’e 4 maçla devam edildi… Doğu Konferansı lideri Bucks, yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo’nun 32 sayı, 17 ribaunt, 4 asist, 2 blokluk performans sergilediği maçta Timberwolves’u 106-104 yenerek art arda 4’üncü, sezonun 31’inci galibiyetini aldı.

Bucks’ta Khris Middleton 13, Eric Bledsoe 10 sayı attı. Ersan İlyasova ise 16 dakika 51 saniye süre aldığı mücadeleyi 7 sayı, 5 ribaunt, 3 asist, 1 blokla tamamladı. Bu sezon 21. mağlubiyetini yaşayan Timberwolves’ta Shabazz Napier 22, Gorgui Dieng 15 sayı kaydetti. NBA’e 9 maçla devam edilecek.

Sonuçlar:

Washington Wizards-Orlando Magic: 101-122

New York Knicks-Portland Trail Blazers: 117-93

Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves: 106-104

Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 117-107

Son güncelleme 10:22 | 2 Ocak 2020
Ersan İlyasova Milwaukee Bucks NBA
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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