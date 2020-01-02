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MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: ‘-3 puana sebep olacak 5 dosyadan 4’ünü hallettik’
Süper Lig

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: ‘-3 puana sebep olacak 5 dosyadan 4’ünü hallettik’

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, -3 puana sebep olacak 5 dosyadan 4'ünü çözdüklerini açıkladı.

2 Ocak 2020 23:02

MKE Ankaragücü yönetimi bir taraftan transfer yasağını kaldırmak için uğraşırken bir yandan da – 3 puan cezası almamak adına çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Fatih Mert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “-3 puana sebep olacak 5 dosyadan 4’ünü hallettik. Transfer yasağı ile ilgili dosyalarla da çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

02 Ocak 2020 PFDK`dan 4 Süper Lig futbolcusuna ceza Yukatel Denizlispor`dan Modou Barrow, Gençlerbirliği`nden Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan ikişer maç, BtcTurk Yeni Malatyaspor`dan Adis Jahovic 1 maç men cezası aldı. İlgili Haberi Oku

Çok zor dosyalarla uğraştıklarını belirten Mert, “Şu an bile kulüpteyiz. Kulübün önünde yıllarca engel olacak dosyaları çözüyoruz” açıklamasında bulundu.

Son güncelleme 23:02 | 2 Ocak 2020
fatih mert MKE Ankaragücü süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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