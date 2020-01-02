MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: ‘-3 puana sebep olacak 5 dosyadan 4’ünü hallettik’

MKE Ankaragücü yönetimi bir taraftan transfer yasağını kaldırmak için uğraşırken bir yandan da – 3 puan cezası almamak adına çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Fatih Mert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “-3 puana sebep olacak 5 dosyadan 4’ünü hallettik. Transfer yasağı ile ilgili dosyalarla da çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

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Çok zor dosyalarla uğraştıklarını belirten Mert, “Şu an bile kulüpteyiz. Kulübün önünde yıllarca engel olacak dosyaları çözüyoruz” açıklamasında bulundu.