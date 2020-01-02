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Kenan Özer ikinci kez baba oldu
Gaziantep FK

Kenan Özer ikinci kez baba oldu

Gaziantep Futbol Kulübü'nün tecrübeli oyuncularından Kenan Özer ikinci kez baba olma sevinci yaşadı.

2 Ocak 2020 15:00

Gaziantep FK’da ligin ilk yarısının son haftalarında yükselen performansı ile dikkat çeken futbolculardan biri olan Kenan Özer, ikinci kez baba oldu. Hande ve Kenan Özer çiftinin Çağan Fikret adındaki erkek çocuğu dünyaya geldi.

Konu ile ilgili kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamada, “Takımımızın başarılı futbolcularından Kenan Özer'in ikinci kez baba olduğunu öğreniyoruz. Kenan-Hande Özer çiftini tebrik eder, ailemizin en küçük üyesi Çağan Fikret'e sağlıklı ve mutlu uzun ömürler dileriz” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 15:00 | 2 Ocak 2020
Gaziantep FK Kenan Özer
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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