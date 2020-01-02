Gaziantep FK’da ligin ilk yarısının son haftalarında yükselen performansı ile dikkat çeken futbolculardan biri olan Kenan Özer, ikinci kez baba oldu. Hande ve Kenan Özer çiftinin Çağan Fikret adındaki erkek çocuğu dünyaya geldi.

Konu ile ilgili kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamada, “Takımımızın başarılı futbolcularından Kenan Özer'in ikinci kez baba olduğunu öğreniyoruz. Kenan-Hande Özer çiftini tebrik eder, ailemizin en küçük üyesi Çağan Fikret'e sağlıklı ve mutlu uzun ömürler dileriz” ifadelerini kullandı.