Juventus, Dejan Kulusevski’yi transfer etti

İtalya Serie A’nın devi Juventus, Atalanta’da forma giyen Dejan Kulusevski’yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlılar, 19 yaşındaki İsveçli futbolcu için 35 milyon Euro ve bonuslarla maksimum 9 milyon Euro olmak üzere anlaşmaya vardı.

Bu sezon Parma’da kiralık forma giyen Kulusevski, Juventus ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşme imzalarken bu sezonu Parma’da tamamlayacak.

Bu sezon Parma ile ligde 17 maça çıkan Dejan Kulusevski, 4 gol atıp 7 asist yaptı.

25 Nisan 2000 doğumlu futbolcu İsveç Milli Takımı ile 18 Kasım 2019 tarihinde de ilk maçına çıktı.