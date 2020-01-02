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Juventus, Dejan Kulusevski’yi transfer etti
İtalya Serie A

Juventus, Dejan Kulusevski’yi transfer etti

Juventus, Parma'da kiralık olarak forma giyen 2000 doğumlu Dejan Kulusevski için Atalanta'ya 35 milyon Euro bonservis ödedi. İsveçli kanat oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalanırken, Kulusevski sezon sonuna kadar Parma'da forma giymeye devam edecek.

SKOR DIŞ HABER 2 Ocak 2020 23:32

İtalya Serie A’nın devi Juventus, Atalanta’da forma giyen Dejan Kulusevski’yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlılar, 19 yaşındaki İsveçli futbolcu için 35 milyon Euro ve bonuslarla maksimum 9 milyon Euro olmak üzere anlaşmaya vardı.

Bu sezon Parma’da kiralık forma giyen Kulusevski, Juventus ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşme imzalarken bu sezonu Parma’da tamamlayacak.

Bu sezon Parma ile ligde 17 maça çıkan Dejan Kulusevski, 4 gol atıp 7 asist yaptı.

25 Nisan 2000 doğumlu futbolcu İsveç Milli Takımı ile 18 Kasım 2019 tarihinde de ilk maçına çıktı.

Son güncelleme 23:32 | 2 Ocak 2020
atalanta Dejan Kulusevski juventus
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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