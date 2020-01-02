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ING All-Star 2020’de 3 Sayı Yarışması’na katılacak isimler açıklandı
Süper Ligi

ING All-Star 2020’de 3 Sayı Yarışması’na katılacak isimler açıklandı

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak olan All-Star gününde 3 sayı yarışmasına katılacak basketbolcular açıklandı.

2 Ocak 2020 21:35

Basketbolda 19 Ocak Pazar günü düzenlenecek ING All-Star 2020 organizasyonunda, Nesine.com 3 Sayı Yarışması’nda mücadele edecek isimler belirlendi.

Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki organizasyonda 6 oyuncu 3 sayıda yarışacak.

Alerik Freeman (Frutti Extra Bursaspor), Buğrahan Tuncer (Anadolu Efes), Kyle Wiltjer (Türk Telekom), Matthew Lojeski (TOFAŞ), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko) ve Tyler Kalinoski (Teksüt Bandırma) Nesine.com 3 Sayı Yarışması’nda mücadele edecek.

Son güncelleme 21:35 | 2 Ocak 2020
ING All-Star 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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