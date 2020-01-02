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Göztepe’de ilk yolcu Eren Derdiyok
Göztepe

Göztepe’de ilk yolcu Eren Derdiyok

Göztepe, sezon başında transfer ettiği Eren Derdiyok ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Eren Derdiyok'un yetiştiği ülke olan İsviçre'ye döneceği öğrenildi.

2 Ocak 2020 13:52

Süper Lig’de sezonun ikinci yarısına güçlü bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarına başlayan Göztepe’de gözden düşen Eren Derdiyok’a doğup büyüdüğü İsviçre’den teklifler gelmesi yönetimi umutlandırdı.

Sezon başında Galatasaray’dan büyük umutlarla gelen ancak yedek kulübesini mesken tuttuğu ligde gol atamayan gurbetçi golcü için 3 takımın devrede olduğu ifade edildi. Bu ekiplerden birinin Zürih olduğu öğrenilirken, Eren’in de İsviçre’ye dönmeye çok sıcak baktığı vurgulandı.

Sarı-kırmızılılarla 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcuyla bağlar koparılmaya çalışılacak. Başkan Mehmet Sepil, bonservis konusunda Eren ve İsviçre kulüpleriyle anlaşamazsa oyuncu kiralık olarak verilecek. Göztepe, Eren’in yanı sıra Borges, Yasin, Sanneh ve Deniz’le da vedalaşmayı planlıyor. Ocak ayında en az 3 takviye gerçekleştirmeyi düşünen yönetim, stoper, sol bek ve forvet mevkilerine öncelik verecek.

Son güncelleme 13:52 | 2 Ocak 2020
Eren Derdiyok göztepe
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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