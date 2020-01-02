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Galatasaray’de yeni transferler kampa yetişecek
Süper Lig

Galatasaray’de yeni transferler kampa yetişecek

Fatih Terim ve yönetim, yeni kadronun kurulmasına öncelik verdi. Cimbom’da, ikinci yarı hazırlıklarının Antalya’daki bölümüne tam kadro çıkmak için yoğun mesai harcanıyor.

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım 2 Ocak 2020 08:10

İlk yarıyı liderin 10 puan gerisinde kapatan Galatasaray, geçen sezon yaptığı geri dönüşün bir benzeri için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılarda, ocak ayına yönelik beklenen revizyonu gerçekleştirmek için yoğun bir mesai var. Özellikle Fatih Terim, transferlerin bir an önce bitmesini istiyor. Yönetimle bu konuyu görüşen Terim, istediği sözü aldı. Terim'in listesi üzerinden yapılan çalışmalarda pek çok oyuncu için mesafe kat edildi.

SARACCHİ YARIN İSTANBUL’DA

Galatasaray, ikinci devre hazırlıklarına Florya'da 4 Ocak'ta başlayacak. Çalışmaların İstanbul ayağından sonra 10 Ocak'ta Antalya Belek'e gidecek sarı-kırmızılılar, bir aksilik çıkmazsa aynı gün Altay ile oynanacak hazırlık maçına tam kadro çıkacak. Galatasaray'ın devre arasındaki ilk transferi olan ve Leipzig'den kiralanan sol bek Marcelo Saracchi, yarın İstanbul'a gelecek. Uruguaylı futbolcu kampın tamamında takımla birlikte çalışacak.

Son güncelleme 08:10 | 2 Ocak 2020
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PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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