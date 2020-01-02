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Fenerbahçe’de kaleci antrenörü değişti
Fenerbahçe

Fenerbahçe’de kaleci antrenörü değişti

Fenerbahçe, kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarını ayırdı. Alper Boğuşlu'dan boşalan göreve Marco Knoop getirildi.

2 Ocak 2020 16:33

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızın kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine çalıştığı süre boyunca verdiği emekler için teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” denildi.

Açıklamada Alper Boğuşlu’dan boşalan göreve Borussia Dortmund’un genç takımının kaleci antrenörü Marco Knoop’un getirildiği ifade edildi.

Knoop, kariyerinde daha önce Leipzig ve Bochum’da görev yapmıştı.

Son güncelleme 16:44 | 2 Ocak 2020
Alper Boğuşlu Fenerbahçe
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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