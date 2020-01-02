SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Altın üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı!
Fenerbahçe’de ayrılık
Diğer Ligler

Fenerbahçe’de ayrılık

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, Cruz'la yollarını ayırdı.

2 Ocak 2020 00:19

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, İspanyol oyuncusu Anna Cruz’la yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sezon başı 1 senelik sözleşme imzalanan İspanyol oyun kurucunun, karşılıklı anlaşmayla sözleşmesinin feshedildiği ifade edildi. Anna Cruz’un, 2020 yılına dair sözleşmesindeki bütün alacaklarından vazgeçtiği belirtilirken, oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Cruz, sarı-lacivertli formayla ligde ve Avrupa’da çıktığı 15 maçta 4,9 sayı ortalamasıyla mücadele etti.

Son güncelleme 00:19 | 2 Ocak 2020
Anna Cruz Fenerbahçe
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ