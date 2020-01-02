Dünyanın en zorlu yarışı Dakar Rallisi başlıyor

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi bu sene 42’nci kez düzenleniyor.

Sporcular Dakar Rallisi'nde yaklaşık 7 bin 500 kilometrelik yol kat edecek. Rallide her yıl olduğu gibi motosiklet, otomobil, kamyon ve ATV araçları olmak üzere 4 farklı klasmanda yarışlar düzenlenecek. 10 yıl aranın ardından ilk kez Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinden başlayacak.

Dakar Rallisi'nin tüm heyecanı 4 Ocak'taki ön yayınla birlikte her gün Red Bull TV'den Türkçe altyazılı yayınlanacağı belirtildi.

12 etaptan oluşan 12 günlük yolculuğun ardından 17 Ocak Cumartesi günü sona erecek Dakar Rallisi'nde bitiş noktası da Qiddiya olacak. Yüzde 75'inin kumda geçeceği Dakar Rallisi'nde pilotların bitişi görebilmek için ayrıca sarp ve dik kayalıkları da aşması gerekecek.

Geçen yıl otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah, motosiklette bir diğer Red Bull Toby Price, kamyonda ise Kamaz Master pilotu Rus Eduard Nikolaev zirvede yer alırken, ATV'de birinci Nicolas Cavigliasso olmuştu.