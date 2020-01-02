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Calum Chambers sezonu kapattı!
İngiltere Premier Lig

Calum Chambers sezonu kapattı!

Arsenal'ın Chelsea'ya sahasında 2-1 yenildiği maçta sakatlanan Calum Chambers'ın durumu açıklandı. İngiliz futbolcunun dönüşü en erken 6 ay sonra olacak.

2 Ocak 2020 20:24

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’ın formasını giyen 24 yaşındaki defans oyuncusu Calum Chambers, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Arsenal Kulübü’nün internet sitesinde yapılan açıklamada, İngiliz oyuncunun sol diz ön çapraz bağ kopması nedeniyle 6-9 ay sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

Calum Chambers, takımının Chelsea’ye 2-1 yenildiği mücadelenin 23. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkmıştı.

Sağ bek pozisyonunda görev yapan Chambers, bu sezon Arsenal ile 18 maça çıktı ve 1 gol attı.

Son güncelleme 20:24 | 2 Ocak 2020
arsenal calum chambers ingiltere premier lig
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