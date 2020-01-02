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Beşiktaş’ın kamp kadrosu belli oldu
Süper Lig

Beşiktaş’ın kamp kadrosu belli oldu

Devre arası hazırlıklarını 3-10 Ocak arasında Antalya Belek'te yapacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Saha çalışmalarına başlayan Dorukhan da kadroda yer alıyor.

2 Ocak 2020 15:01

Devre arası hazırlıkları için yarın Antalya’ya gidecek olan Beşiktaş’ın kamp kadrosu belli oldu. 3-10 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek’te hazırlıklarını gerçekleştirecek olan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Abdullah Avcı, saha çalışmalarına başlayan Dorukhan Toköz’ü de kadroya dahil etti. Beşiktaş’ın Antalya kampı kadrosu şu şekilde: “Karius, Utku, Ersin, Doğukan, Roco, Ruiz, Douglas, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Vida, Rebocho, Necip, Oğuzhan, Atiba, Elneny, Dorukhan, Boyd, N’Koudou, Ljajic, Lens, Diaby, Umut Nayir, Güven, Burak Yılmaz, Emre, Ahmet, İlkay, Rıdvan, Kerem, Mertcan, Kartal.”

Son güncelleme 15:01 | 2 Ocak 2020
ANTALYA beşiktaş devre arası kamp Oğuzhan
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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