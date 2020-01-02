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Antalyaspor Medipol Başakşehir’in savunma oyuncusu ile anlaştı
Antalyaspor

Antalyaspor Medipol Başakşehir’in savunma oyuncusu ile anlaştı

Antalyaspor, defansın solunda görev yapan Medipol Başakşehir'in Rus futbolcusu Fedor Kudryashov ile 1.5 yıllığına prensipte anlaştı.

2 Ocak 2020 13:57

Süper Lig’in ilk devresinde kötü günler geçiren Antalyaspor, transfer çalışmalarına başladı. İkinci devre kadro yapılanmasını planlayan kırmızı beyazlı kulüp, yeni teknik direktörün göreve başlamasıyla transfer edeceği ve yolların ayrılmasını planladığı futbolcuları belirleyecek.

Teknik direktör arayışını sürdüren Antalyaspor, Hikmet Karaman ile görüştü. Karaman ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan kırmızı beyazlılar, sözleşmedeki bazı pürüzlerin giderilmesinin ardından imzayı atmayı planlıyor.

Antalyaspor yönetimi, transfer çalışmalarında 33 yaşındaki Rus futbolcu Fedor Kudryashov ile prensipte anlaştı. Kırmızı beyazlılar, ara transfer döneminin başlamasıyla Fedor Kudryashov ile 1.5 yıllığına sözleşme imzalamayı planlıyor.

Fedor Kudryashov, geçen sezonun ikinci yarısı Medipol Başakşehir formasıyla Süper Lig’de 8 maçta 720 dakika oyunda kaldı ve 1 gol attı. Fedor Kudryashov, Süper Lig’deki tek golünü de Medipol Başakşehir formasıyla 18 Şubat 2019’daki ilk resmi maçında Antalyaspor’a attı.

Son güncelleme 13:57 | 2 Ocak 2020
Antalyaspor Fedor Kudryashov Medipol Başakşehir
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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