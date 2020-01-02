Acun Ilıcalı ve Ali Koç bir araya geldi: ‘Benim için çok anlamlı bir an’

Fenerbahçe’nin ‘WinWin’ isimli kampanyasını TV8 ekranlarında gerçekleştiren ve organizasyonun sunuculuğunu da üstlenen Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan özel bir hediye aldı.

Acun Ilıcalı’nın özel buluşma ile ilgili olarak bir Instagram paylaşımında bulundu. Ali Koç, Ilıcalı’ya imzalı bir forma ve bir plaket hediye etti. İşte o paylaşım:

“Benim için çok anlamlı bir an… Gönül verdiğim Fenerbahçe için faydalı olabilmek, büyük taraftarımızla beraber tarihin en büyük destek kampanyasını hayata geçirebilmek ve başkanımız Ali Koç tarafından güzel cümlelerin yazıldığı formaya layık görülmenin değerini anlatamam.”