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Acun Ilıcalı ve Ali Koç bir araya geldi: ‘Benim için çok anlamlı bir an’
Süper Lig

Acun Ilıcalı ve Ali Koç bir araya geldi: ‘Benim için çok anlamlı bir an’

Win Win kampanyasını organize eden TV8 ekranlarında gerçekleştiren Acun Ilıcalı, Ali Koç'la bir araya geldi. Koç, Ilıcalı'ya desteklerinden ötürü imzalı bir forma ve bir plaket hediye etti. Acun Ilıcalı bir Instagram paylaşımında bulundu.

2 Ocak 2020 23:57

Fenerbahçe’nin ‘WinWin’ isimli kampanyasını TV8 ekranlarında gerçekleştiren ve organizasyonun sunuculuğunu da üstlenen Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan özel bir hediye aldı.

Acun Ilıcalı’nın özel buluşma ile ilgili olarak bir Instagram paylaşımında bulundu. Ali Koç, Ilıcalı’ya imzalı bir forma ve bir plaket hediye etti. İşte o paylaşım:

“Benim için çok anlamlı bir an… Gönül verdiğim Fenerbahçe için faydalı olabilmek, büyük taraftarımızla beraber tarihin en büyük destek kampanyasını hayata geçirebilmek ve başkanımız Ali Koç tarafından güzel cümlelerin yazıldığı formaya layık görülmenin değerini anlatamam.”

Son güncelleme 23:57 | 2 Ocak 2020
acun ılıcalı ali koç Fenerbahçe süper lig Win Win
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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