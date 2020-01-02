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Abdullah Avcı iki yolcuyu belirledi
Beşiktaş

Abdullah Avcı iki yolcuyu belirledi

Beşiktaş'ta Abdulah Avcı yönetime sunduğu raporda kampa götürmeyeceği ve kadroda düşünmediği iki ismi bildirdi.

2 Ocak 2020 15:49

Beşiktaş’ın 3-10 Ocak tarihleri arasında Antalya’da yapacağı kamp kadrosu belli olurken Teknik Direktör Abdullah Avcı, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay’ı kampa götürmeme kararı aldı.

Takım kadrosuyla ilgili Abdullah Avcı, yönetime raporunu sunarken, idareciler de bu 2 futbolcuyla ilgili olarak görüşmelere başlayacak. Orkan Çınar’ı bonservisiyle birlikte göndermek isteyen siyah-beyazlılar, uygun bir teklif gelmesi durumunda bu futbolcuyu satacak. Ancak ideal bir transfer teklifi gelmezse, bu futbolcu kiralanacak. Kartal’ın genç oyuncularından Muhayer Oktay ise kiralık olarak gönderilecek.

TEKLİFLER VAR

20 yaşındaki oyuncuyu ilerleyen dönemde değerlendirmek isteyen yönetim, Muhayer’in oynayabileceği bir takımda tecrübe kazanarak gelişim göstermesini istiyor.

Özellikle TFF 1. Lig ekiplerinden birçok takım bu futbolcuları gündemine alırken, yönetimin ilk hedefi Muhayer’in Süper Lig’de oynayabileceği bir takıma gitmesi yönünde…

Orkan Çınar için de Süper Lig ekiplerinin yanı sıra TFF 1. Lig takımlarından teklifler var.

Son güncelleme 15:49 | 2 Ocak 2020
abdullah avcı beşiktaş
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