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Yusuf Yazıcı’ya büyük şok! Evi soyuldu, arabası çalındı…
Fransa Ligue 1

Yusuf Yazıcı’ya büyük şok! Evi soyuldu, arabası çalındı…

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'de forma giyen ve kopan sağ diz ön çapraz bağının ameliyatı için Roma'da bulunan milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın Fransa Lille'deki evi soyuldu. Milli oyuncunun evindeki değerli eşyalar ve arabası çalındı.

1 Ocak 2020 13:41

Sezon başında Trabzonspor’dan Fransa’nın Lille Kulübü’ne transfer olan Yusuf Yazıcı, Monaco maçında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası geçtiğimiz hafta önce Trabzon’a gelmiş ardından tedavi olmak için İtalya’ya gitmişti. Milli futbolcu yılbaşı gecesi aldığı kötü bir haberle büyük şok yaşadı.

Yaklaşık 10 gündür Fransa’da bulunmayan 22 yaşındaki futbolcunun Lille’deki evine hırsız girdi. Kapıyı kırarak eve giren hırsızlar Yusuf Yazıcı’nın değerli eşyalarını, spor ayakkabılarını, bazı formalarını ve arabasını çaldı.

Sağ diz ön çapraz bağı ameliyatı için Roma’da bulunan genç yıldız, haberi İtalya’da aldı. Fransız polisinin kısa süre içerisinde konu ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

Son güncelleme 13:41 | 1 Ocak 2020
fransa hırsızlık Lille Yusuf Yazıcı
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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