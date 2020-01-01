Yusuf Yazıcı’ya büyük şok! Evi soyuldu, arabası çalındı…

Sezon başında Trabzonspor’dan Fransa’nın Lille Kulübü’ne transfer olan Yusuf Yazıcı, Monaco maçında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası geçtiğimiz hafta önce Trabzon’a gelmiş ardından tedavi olmak için İtalya’ya gitmişti. Milli futbolcu yılbaşı gecesi aldığı kötü bir haberle büyük şok yaşadı.

Yaklaşık 10 gündür Fransa’da bulunmayan 22 yaşındaki futbolcunun Lille’deki evine hırsız girdi. Kapıyı kırarak eve giren hırsızlar Yusuf Yazıcı’nın değerli eşyalarını, spor ayakkabılarını, bazı formalarını ve arabasını çaldı.

Sağ diz ön çapraz bağı ameliyatı için Roma’da bulunan genç yıldız, haberi İtalya’da aldı. Fransız polisinin kısa süre içerisinde konu ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.