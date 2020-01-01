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Son dakika… Trabzonspor’da Ünal Karaman’ın yerine Hüseyin Çimşir!
Trabzonspor

Son dakika… Trabzonspor’da Ünal Karaman’ın yerine Hüseyin Çimşir!

Teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayıran Trabzonspor, ikinci yarının hazırlıklarına Karaman'ın yardımcılığını yapan Hüseyin Çimşir ile başlama kararı aldı.

1 Ocak 2020 16:02

Süper Lig’in ilk yarısını 32 puanla üçüncü sırada tamamlayan ve şoke eden bir kararla teknik direktör Ünal Karaman ile yollarını ayıran Trabzonspor’da takımı Hüseyin Çimşir’e emanet etme kararı alındı.

İkinci yarı hazırlık kampına 4 Ocak’ta başlayacak Trabzonspor’da 1.5 yıldır Ünal Karaman’ın yardımcısı olarak çalışan Hüseyin Çimşir için flaş bir karar alındı. Bordo mavili yönetim ikinci yarının hazırlıklarına geçici olarak Hüseyin Çimşir ile başlama kararı aldı.

Karaman'ın yardımcılığını yapan bordo-mavili takımın eski kaptanı Çimşir, Antalya kampına kadar yeni teknik direktör belirlenmezse takımın başında yer alacak.

Son güncelleme 16:05 | 1 Ocak 2020
görev Hüseyin Cimşir teknik direktör trabzonspor Ünal Karaman
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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