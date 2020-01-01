Son dakika… Trabzonspor’da Ünal Karaman’ın yerine Hüseyin Çimşir!

Süper Lig’in ilk yarısını 32 puanla üçüncü sırada tamamlayan ve şoke eden bir kararla teknik direktör Ünal Karaman ile yollarını ayıran Trabzonspor’da takımı Hüseyin Çimşir’e emanet etme kararı alındı.

İkinci yarı hazırlık kampına 4 Ocak’ta başlayacak Trabzonspor’da 1.5 yıldır Ünal Karaman’ın yardımcısı olarak çalışan Hüseyin Çimşir için flaş bir karar alındı. Bordo mavili yönetim ikinci yarının hazırlıklarına geçici olarak Hüseyin Çimşir ile başlama kararı aldı.

Karaman'ın yardımcılığını yapan bordo-mavili takımın eski kaptanı Çimşir, Antalya kampına kadar yeni teknik direktör belirlenmezse takımın başında yer alacak.