Son dakika… Antalyaspor Hikmet Karaman ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı

Hırvat teknik adam Stjepan Tomas ile yollarını ayıran Antalyaspor, takımın başına Hikmet Karaman’ı getiriyor…

Tecrübeli hoca ile Antalyaspor yöneticileri dün İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirdi ve büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Akdeniz ekibi ligin ikinci yarısında takımı 59 yaşındaki deneyimli teknik direktöre emanet etmek istiyor.

Hikmet Karaman, yapılacak son görüşmede bir pürüz yaşanmazsa Süper Lig’in ikinci yarısında kırmızı beyazlı takımın başında olacak. Süper Lig’de son olarak Kayserispor’u çalıştıran Karaman, 6 Ekim 2019’da görevini bırakmıştı. Hikmet Karaman Kayserispor ile 30 maçta 8 galibiyet, 12 beraberlik, 10 mağlubiyet almıştı.

Kırmızı beyazlı kulüpte 15 Kasım’da teknik direktörlük görevine başlayan Stjepan Tomas, 6 maçta takımın başında yer aldı. Antalyaspor bu maçlarda 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı. Antalyaspor, ligin ilk yarısını 14 puanla 16. sırada tamamladı.