Ozan Kabak’tan Bein Sports’a samimi açıklamalar! Unutamadığı Van Dijk anısı: ‘Van Dijk yolladı, çok selamı var!’

Bundesliga ekiplerinden Schalke 04’te forma giyen Ozan Kabak, Bein Sports’a özel ve samimi açıklamalarda bulundu. Galatasaray’dan 2018-2019 sezonunun devre arasında Stuttgart’a transfer olan, ardından da gösterdiği başarılı performansla devlerin radarına girip, Schalke 04’ün yolunu tutan 19 yaşındaki savunmacı “Ben Galatasaray Akademisi'nin bir ürünüyüm. Orada çok iyi bir eğitim aldım, sonra zaten Fatih hoca sağ olsun, beni A takıma çıkardı. Ondan sonra zaten her zaman bir Avrupa hedefim vardı” dedi.

‘En büyük pay sahibi Fatih Terim’

“Galatasaray Akademisi’ne girdiğinizde orada bir yazı var; ‘Seni buraya getiren yeteneğin, burada tutacak olansa karakterindir’. Her şeyi özetliyor. İyi bir insan, iyi bir vatandaş olmayı öğretiyorlar. Galatasaray altyapısı çok özel bir yer” sözleriyle sarı-kırmızılı kulübün altyapısından övgüyle söz eden Ozan, Fatih Terim hakkında ise “Fatih Terim, hayatımın en önemli figürlerinden biri, buralara gelmemdeki en büyük pay sahibi. Bana davranışları, aşıladığı güven, şu an bile gösterdiği şefkat… Çok çok saygı duyduğum, önemli biri. Allah başımızdan eksik etmesin” diye konuştu. Almanya’daki yaşamıyla ilgili de konuşan Ozan, “Almanya, Türkiye'den biraz daha farklı, daha sessiz. Başta alışmakta zorlandım ama hayatımın çoğu evde geçiyor, antrenman-ev arasında. En iyi şekilde adapte olmaya çalışıyorum, dil öğreniyorum, kitap okuyorum, film izliyorum. Hayatım böyle geçiyor. İlk gittiğimde İngilizce iletişim kurmaya çalıştım arkadaşlarımla ama ondan sonra direkt Almanca öğrenmeye başladım. Artık, soyunma odasında olsun, röportajlarda olsun, Almanca konuşmaya çalışıyorum. O dili öğrenmeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

‘Van Dijk yolladı, çok selamı var!’

“Ahmed Kutucu ve Suat Serdar’ı önceden tanıyordum. Şu an ben onlara daha çok yardımcı oluyorum çünkü orada 5-6 Türk oyuncuyuz soyunma odasında ve ben onları birleştirdim. Kendi aralarında Almanca konuşuyorlardı, artık hep beraber Türkçe konuşuyoruz” diyen başarılı milli oyuncu, idolünün Virgil van Dijk olduğunu söylerken “Bir gün Ömer Bayram’a ‘İdolüm Van Dijk’ dedim. O da ‘Aa o benim çocukluk arkadaşım, bizim evimize geliyordu’ dedi, inanamadım yani. 2-3 gün sonra bana formasını getirdi. ‘Van Dijk yolladı, çok selamı var.' diye. Ben de çok mutlu olmuştum” şeklinde bir anekdot da paylaştı.

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Ozan Kabak, Süper Lig’de Galatasaray’ın durumunu ise “Belki şu an çok güzel bir hava yok Galatasaray'da ama biz bu zamanları çok gördük, çok geçirdik. Galatasaray, asla pes etmez. 2. yarı umarım Galatasaray için çok iyi geçecek ve yeniden şampiyonluğun en büyük favorisi olmaya devam edecek” diye değerlendirdi.