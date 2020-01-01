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Milliler Belçika yolcusu
Voleybol

Milliler Belçika yolcusu

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı. Milliler, yarın hazırlık maçları oynamak için Belçika'ya hareket edecek.

1 Ocak 2020 22:49

Hollanda’da 7-12 Ocak’ta düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri’nde mücadele edecek Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul’daki hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Burhan Felek Voleybol Salonu’nda başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde gerçekleşen antrenmana ay-yıldızlı voleybolcular, hücum ve savunma organizasyonları çalışarak başladı. Antrenman servis çalışmalarıyla sona erdi.

İstanbul’daki hazırlıkları sona eren A Milli Kadın Voleybol Takımı, özel maçlar oynamak için yarın Belçika’ya gidecek.

Son güncelleme 22:49 | 1 Ocak 2020
türkiye
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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