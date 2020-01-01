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Merih Demiral dokunulmaz, Daniele Rugani Londra yolcusu
İtalya Serie A

Merih Demiral dokunulmaz, Daniele Rugani Londra yolcusu

Savunmasındaki sorunlara çözüm arayan Arsenal, çözümü İtalya'da buldu. Londra ekibi Juventus'ta forma giyen Daniele Rugani ile ilgileniyor.

SKOR DIŞ HABER 1 Ocak 2020 13:11

Arsenal’in çiçeği burnunda hocası Mikel Arteta, takımının sorun yaşadığı savunma hattını Ocak ayında takviye etmeyi düşünüyor.

Aradığı ismi Juventus’ta bulan Arteta’nın Daniele Rugani ile ilgilendiği söyleniyor. Özellikle hafta sonu Kuzey Londra Derbisi’nde Callum Chambers’ın sakatlanması üzerine eli daha da daralan Arteta, kış transfer sezonunda savunmaya takviye istediği biliniyor. Rugani’nin hem sayı hem  de kalite olarak eksik kalan Arsenal defansına ciddi katkı vereceğini düşünen Arteta oyuncuyu Londra’ya getirmeye çalışacak.

Rugani’yi yaklaşık 40 milyon euro karşılığında satmayı düşünen Juventus’ta ise Merih Demiral’ın satılması olasılığı masadan kaldırıldı. Teknik direktör Maurizio Sarri ile futbol direktörü Fabio Paratici’nin bir araya gelmesinin sonucunda Merih’in genel performansından çok memnun oldukları ve oyuncunun dokunulmaz olduğunu kararı çıktı. Bunun sonucunda Juventus tarafı, genç Türk yıldızı tüm transfer pazarlıklarından çekti. Merih’le bu karar öncesinde İtalya, İspanya ve İngiltere’den birçok kulüp ilgileniyordu.

Son güncelleme 13:11 | 1 Ocak 2020
arsenal Daniele Rugani Fabio Paratici juventus Maurizio Sarri Merih Demiral Mikel Arteta
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