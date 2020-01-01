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MAÇ SONUCU | Southampton Tottenham 1-0 | Mourinho yeni yıla şokla başladı!
İngiltere Premier Lig

MAÇ SONUCU | Southampton Tottenham 1-0 | Mourinho yeni yıla şokla başladı!

Şampiyonluk yarışının olduça gerisinde kalan Mourinho'nun çalıştırdığı Tottenham, düşme hattından kurtulmaya çalışan Southampton'a deplasmanda mağlup oldu.

SKOR DIŞ HABER 1 Ocak 2020 20:44

İngiltere Premier Lig’in 21. haftasında Tottenham, deplasmanda Southampton ile karşılaştı. Yeni yılın ilk gününde oynanan karşılaşmada Jose Mourinho’nun takımı Tottenham, düşme hattından uzaklaşmak içim mücadele eden Southampton’a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın tek golü, son haftaların formda ismi Ings’ten geldi.

Mauricio Pochettino ile yollarını 19 Kasım 2019’da ayırdıktan sonra Portekizli dünyaca ünlü hoca Mourinho ile anlaşan Tottenham, yeni yıla mağlubiyetle başladı. Mourinho, böylece Totttenham’da göreve başladıktan takımın başında çıktığı 9. lig maçında üçüncü mağlubiyetini almış oldu. Southhampton ise ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Southampton karşısında oldukça silik bir futbol sergileyen Tottenham, rakibinin 17. dakikada Ings ile attığı gole karşılık veremedi. Tottenham’ın yıldız golcüsü Harry Kane, 75. dakikada sakatlanarak oyunu tamamlayamadı. Kane, yerini Lamela’ya bıraktı. Mourinho, hakeme yaptığı itiraz nedeniyle karşılaşmanın hakemi Mike Dean’den sarı kart gördü.

Bu galibiyetle puanını 25 yapan Southampton, düşme hattından biraz olsun uzaklaştı. 30 puanda kalan Tottenham ise iki maç fazlası olmasına rağmen lider Liverpool’un 25 puan gerisine düştü.

DİĞER SONUÇLAR

Yeni yılın ilk gününde Premier Lig’de oynanan diğer maçlarda ise şu sonuçlar alındı:

Brighton 1-1 Chelsea

Burnley 1-2 Aston Villa

Newcastle United 0-3 Leicester City

Watford 2-1 Wolwerhampton

Son güncelleme 20:44 | 1 Ocak 2020
mourniho Southampton Tottenham
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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