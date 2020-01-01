MAÇ SONUCU | Manchester City 2-1 Everton | Cenk Tosun yine şans bulamadı…

İngiltere Premier League’in 21. haftasında Manchester City, Everton’ı 2-1 mağlup etti. Son 2 yılın şampiyonu Manchester City, Etihad Stadı’nda Everton’ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, Gabriel Jesus’un 51 ve 58. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti. Everton’da Richarlison 71. dakikada attığı golle skoru belirledi: 2-1.

Bu sonuçla Manchester City puanını 44’e çıkarırken, Everton 25 puanda kaldı. İngiltere Premier Lig’de bugün oynanan diğer karşılaşmaların sonuçları şöyle:

MAÇ SONUCU | Southampton Tottenham 1-0 | Mourinho yeni yıla şokla başladı! Şampiyonluk yarışının olduça gerisinde kalan Mourinho`nun çalıştırdığı Tottenham, düşme hattından kurtulmaya çalışan Southampton`a deplasmanda mağlup oldu. İlgili Haberi Oku

Brighton & Hove Albion-Chelsea: 1-1

Burnley-Aston Villa: 1-2

Southampton-Tottenham: 1-0

Newcastle United-Leicester City: 0-3

Watford-Wolverhampton: 2-1

West Ham United-Bournemouth: 4-0

Norwich City-Crystal Palace: 1-1

Manchester City-Everton: 2-1