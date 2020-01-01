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MAÇ SONUCU | Manchester City 2-1 Everton | Cenk Tosun yine şans bulamadı…
İngiltere Premier Lig

MAÇ SONUCU | Manchester City 2-1 Everton | Cenk Tosun yine şans bulamadı…

Premier League'in 21. haftasında Manchester City, konuğu Everton'ı 2-1 mağlup etti. Everton'da milli golcü Cenk Tosun bu karşılaşmada da forma şansı bulamadı.

1 Ocak 2020 23:06

İngiltere Premier League’in 21. haftasında Manchester City, Everton’ı 2-1 mağlup etti. Son 2 yılın şampiyonu Manchester City, Etihad Stadı’nda Everton’ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, Gabriel Jesus’un 51 ve 58. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti. Everton’da Richarlison 71. dakikada attığı golle skoru belirledi: 2-1.

Bu sonuçla Manchester City puanını 44’e çıkarırken, Everton 25 puanda kaldı. İngiltere Premier Lig’de bugün oynanan diğer karşılaşmaların sonuçları şöyle:

01 Ocak 2020 MAÇ SONUCU | Southampton Tottenham 1-0 | Mourinho yeni yıla şokla başladı! Şampiyonluk yarışının olduça gerisinde kalan Mourinho`nun çalıştırdığı Tottenham, düşme hattından kurtulmaya çalışan Southampton`a deplasmanda mağlup oldu. İlgili Haberi Oku

Brighton & Hove Albion-Chelsea: 1-1

Burnley-Aston Villa: 1-2

Southampton-Tottenham: 1-0

Newcastle United-Leicester City: 0-3

Watford-Wolverhampton: 2-1

West Ham United-Bournemouth: 4-0

Norwich City-Crystal Palace: 1-1

Manchester City-Everton: 2-1

Son güncelleme 23:06 | 1 Ocak 2020
everton İngiltere Premier League Manchester City
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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