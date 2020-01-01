Güç savaşları ve Sözcü’nün duruşu!

Bir yılı daha geride bıraktık ve siz okurlarımızın verdiği moralle her geçen yıl daha da güçleniyoruz. Türkiye'nin en çok satan gazetesinin çalışanları olarak, sorumluluklarının bilincinde, halkı doğru bilgilendiren, güçlü ve genç bir kadromuz var. İşte bu anlayışla 2019'u da iki ödülle kapattık. Mesut Yıldırım, 2017'de kaybettiğimiz Naim Süleymanoğlu'nun kader arkadaşı Halil Mutlu ile öyle bir röportaj yaptı ki TSYD ona rakip olabilecek bir eser bile bulamadı. Bir diğer ödül de şahsıma verildi. Ata Spor Kulübü, Zekeriya Alp ile yaptığım söyleşiye ‘Yılın en ses getiren röportajı' ödülünü verdi. 2020 yılına da çok ses getirecek röportajlarla giriyoruz. İlk konuğumuz Şenol Güneş olacak. Diğerleri ise sürpriz olsun. HHH KAOSU sevdik, kaostan beslendik.

Beceriksiz yöneticilerin elinde oyuncak olduk. Kavgamız eksik olmadı, bir bardak suda fırtına kopardık. Düdük astırdık, rakiplere gözdağı veren başkanlara ve hocalara “Helal olsun” diyerek alkış tuttuk. Tam dibe vurmuştuk ki ‘kafası yarıldı yarılmadı' tartışması süren Şenol Hoca ile futbol yeniden doğdu!

Kavganın eksik olmadığı futbolumuzda neler oluyor? Tartışmaların arkasındaki gerçek ne? Aslında her şey Fenerbahçe-Alanya maçının ardından Zekeriya Alp'i aramamla başladı. Alp, “Ne kural hatası, hakem çok iyi maç yönetti” demişti.

Erman Toroğlu'nun başına gelen benim başıma gelmişti. Önce meslektaşlarım röportajımı yalanlatmaya çalıştı. Baktılar olmuyor sosyal medyada linç!

SORU 1: TFF, MHK ve Fenerbahçe Başkanı'nın Zorlu'da görüşmesinin ne sakıncası var?

SORU 2: Bu görüşmeyi Toroğlu'na kim sızdırdı?

Tartışmaların tek sebebi var: Güç savaşları!

TFF yönetimine yapılan baskılar yoğunlaşıyor, kimin sesi çok çıkıyorsa, kim açık yakalıyorsa futbolda söz sahibi oluyor. 2020 gazeteciler için daha zorlu bir yıl olacak! BU yıl Türk futbolunu iki büyük sınav bekliyor. İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali ve EURO 2020. Bunları konuşalım…

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