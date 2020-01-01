Fırat Aydınus ve Max Kruse, O Ses Türkiye’de şarkı söyledi

Fenerbahçe’nin Alman yıldızı Max Kruse ile Süper Lig’in tecrübeli hakemi Fırat Aydınus, 2019’un son akşamında TV başında izleyenlere sürpriz yaptı. İkili O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında şarkı söyledi.

‘Sway ‘şarkısını yorumlayan Max Kruse için 4 jüri üyesi de döndü. Alman futbolcu, “Bu senin ilk şarkı söylemen mi?” sorusunu “Duşta çok şarkı söylerim ama insanların önünde ilk olacak” diyerek yanıtladı.

Kruse, Acun Ilıcalı’nın “Türkiye’de bir Alman futbolcusun. Buraya gelirken ne bekliyordun ve ne buldun?” ise “Çok fazla beklentim yoktu. Almanya’nın dışında yaşamak için ilk defa çıkıyorum. Elbette bazı ülkelerin Türkiye hakkında bazı fikirleri var. Ama buraya geldiğimde çok dost canlısı ve yardımsever insanlar olduğunu gördüm. Bu yüzden burada çok rahat ve iyi hissediyorum” şeklinde yanıt verdi.

AYDINUS İLE ACUN ILICALI’NIN GÖZTEPE MAÇI KONUŞMASI

Fırat Aydınus ise ‘Beni yak’ şarkısıyla sahneye çıkmayı tercih etti.

Performansını ardından Beyazıt Öztürk’ün “Sahada iki takımın taraftarı var ama siz sahada yalnızsınız.” sorusunu yanıtlayan Aydınus, “Sadece sahada değil, maçlardan sonra da yalnızız. Aile tarafına etki etmesi en zorlu durum bizim için” dedi.

Daha sonra Acun Ilıcalı: “Geçen bizim maçımızda VAR’dan golümüzü iptal etti. Altay kurtardı penaltıyı, sonra gol attık iptal edildi. VAR’da hocamız vardı” şeklinde espri yaparken Aydınus, “Acun Bey’in dediği gibi böyle hedef gösterilebiliyorsunuz” diye karşılık verdi.