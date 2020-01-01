Derby County, Wayne Rooney transferini açıkladı

Wayne Rooney, Derby County’ye trasnfer oldu. Son olarak Amerika’da D.C. United forması giyen Rooney, MLS’te 23 gol, 13 asist kaydetmişti. Derby County, oyuncu için ödenen bonservis bedelini açıklamadı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamaya göre Rooney ile 18 aylık bir sözleşme imzalandı ve tecrübeli santrfor 32 numaralı formayı terletecek. Rooney, Barnsley maçında forma giyebilecek.

Derby County, Sky Bet Championship’te, Premier League’in bir alt liginde mücadele ediyor ve 24 takımlık cetvelde 17. sırada bulunuyor.

Wayne Rooney kariyerine Everton’da başladı. Uzun süre boyunca Manchester United’ta forma giymesinin ardından eski takımına geri dönen Rooney ardından MLS’e transfer olmuştu. İngiliz oyuncu İngiltere Milli Takımı’nda 120 kez forma giymiş ve 53 gole imza atmıştı.