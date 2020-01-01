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Cedi Osman ile Furkan Korkmaz yeni yıla kötü girdi!
NBA

Cedi Osman ile Furkan Korkmaz yeni yıla kötü girdi!

Cedi Osman'ın 14 sayıyla oynadığı maçta Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors'a 117-97 yenildi. Philadelphia 76ers'ın Indiana Pacers'a deplasmanda 115-97 mağlup olduğu karşılaşmada ise Furkan Korkmaz 9 sayı attı.

1 Ocak 2020 10:00

NBA’e 7 maçla devam edildi. Son şampiyon Toronto Raptors, seyircisi önünde çıktığı Cleveland Cavaliers mücadelesini 117-97 kazandı.

Raptors’ı galibiyete, 24 sayı, 8 asist üreten Kyle Lowry, 20 sayı, 10 ribauntla “double double” yapan Serge Ibaka ve kenardan gelerek 19 sayı kaydeden Terence Davis taşıdı.

Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 14 sayı, 4 ribaunt, 4 asistle oynadı. Cavaliers’ta Collin Sexton 22 sayı, Tristan Thompson da 14 sayı, 11 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.

FURKAN’IN TAKIMI 76ers ÜST ÜSTE 3. KEZ YENİLDİ

Milli oyuncu Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers’ın Indiana Pacers’a 115-97 mağlup olduğu müsabakada 9 sayı kaydetti.

Ev sahibi Pacers’ta Domantas Sabonis 23 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, T.J. Warren ise 21 sayıyla galibiyetin mimarları oldular.

Peş peşe 3. mağlubiyetini alan 76ers’ta Josh Richardson 20 sayı, 5 asist, Ben Simmons 18 sayı, 10 ribaunt üretti.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Boston Celtics: 92-109

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 115-97

Sacramento Kings-Los Angeles Clippers: 87-105

Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 117-97

San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 117-113 (uzatmada)

Houston Rockets-Denver Nuggets: 130-104

Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 106-101

Son güncelleme 10:00 | 1 Ocak 2020
Cedi Osman Cleveland Cavaliers Furkan Korkmaz NBA Philadelphia 76'ers
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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