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Bitişe metreler kala ortada yoktu, yarışı kazandı! Yılbaşı ikramiyesi: Buster Edwards
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Bitişe metreler kala ortada yoktu, yarışı kazandı! Yılbaşı ikramiyesi: Buster Edwards

İngiltere'de bir at yarışı müsabakasında Buster Edwards, bitime metreler kala kadrajda olmamasına karşın geriden gelerek yarışı kazandı ve canlı bahiste 999-1 bahisini gerçekleştirdi. Kazanan kişi yaklaşık 290 bin sterlinlik ikramiyenin sahibi oldu.

SKOR DIŞ HABER 1 Ocak 2020 14:12

Bryn Gates Conditional Jockeys’ Handicap Hurdle yarışı akıl almaz bir olaya tanıklık etti. Yarışa başladığında 7-2 favori olan Buster Edwards, yarışın son 50 metresinde kadrajda olmamasına karşın geriden gelip yarışı kazanmayı başardı.

Kadrajda olmadığı sırada bir canlı bahis şirketinin 999-1 verdiği bahis Buster Edwards’ın yarışı kazanmasıyla tuttu ve şanslı bir kişi 289 sterlinden yaklaşık 290 bin sterlin ikramiyenin sahibi oldu.

İşin komik tarafı Buster Edwards ismi, İngilizler için bir hayli tanıdık. 1963’te yaşanan ünlü tren soygununu gerçekleştiren Edwards, 2,6 milyon sterlini soymuş ve ardından Meksika’ya kaçmıştı. Seneler sonra ülkesine döndüğünde yakalan soyguncu, 15 sene hapis yatmıştı.

“Yarışın sonunu tren gibi getirdi” denilen Edwards aldığı zaferle 2019 senesinde yalnızca 9 kez gerçekleşmiş 999-1 bahisinin bir kez daha gerçekleşmesine sebep oldu.

Son güncelleme 14:12 | 1 Ocak 2020
at Buster Edwards jokey
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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