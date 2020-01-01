Bitişe metreler kala ortada yoktu, yarışı kazandı! Yılbaşı ikramiyesi: Buster Edwards

Bryn Gates Conditional Jockeys’ Handicap Hurdle yarışı akıl almaz bir olaya tanıklık etti. Yarışa başladığında 7-2 favori olan Buster Edwards, yarışın son 50 metresinde kadrajda olmamasına karşın geriden gelip yarışı kazanmayı başardı.

Seeing is believing! Buster Edwards, the 7/2 favourite, comes from out of the clouds to win the 3m handicap hurdle @haydockraces under Jack Tudor. £289 was matched on the winner at the maximum price of 999/1 on Betfair! pic.twitter.com/FAscHJFRI1 — Racing TV (@RacingTV) December 30, 2019

Kadrajda olmadığı sırada bir canlı bahis şirketinin 999-1 verdiği bahis Buster Edwards’ın yarışı kazanmasıyla tuttu ve şanslı bir kişi 289 sterlinden yaklaşık 290 bin sterlin ikramiyenin sahibi oldu.

İşin komik tarafı Buster Edwards ismi, İngilizler için bir hayli tanıdık. 1963’te yaşanan ünlü tren soygununu gerçekleştiren Edwards, 2,6 milyon sterlini soymuş ve ardından Meksika’ya kaçmıştı. Seneler sonra ülkesine döndüğünde yakalan soyguncu, 15 sene hapis yatmıştı.

“Yarışın sonunu tren gibi getirdi” denilen Edwards aldığı zaferle 2019 senesinde yalnızca 9 kez gerçekleşmiş 999-1 bahisinin bir kez daha gerçekleşmesine sebep oldu.