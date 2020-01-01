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Almanya Bundesliga

Bayern’den efsane kaleci Oliver Kahn’a yeni görev!

Bundesliga devi Bayern Münih efsane kalecisi Oliver Kahn'ın yönetim kurulunda göreve getirildiğini, 2022 yılında ise CEO olacağını açıkladı.

1 Ocak 2020 15:36

Almanya’nın yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan ve yıllarca hem Bayern’in hem de Almanya Milli Takımı’nın kalesini koruyan Oliver Kahn, yeşil sahalarda artık yönetici olarak görev yapacak.

2008 yılında Bayern Münih’te kariyerini noktalayıp formasını asan Kahn, Alman devinin yeni CEO’su olacak. 1 Ocak 2020 itibariyle yönetim kurulunda görevlendirilen Kahn’ın Karl-Heinz Rummenigge’nin kontratının 2021 yılında sona ermesinin ardından CEO’luk görevini devralacağını açıkladı.

Alman kulübü, 50 yaşındaki futbol adamı ile 1.5 yıllık anlaşma yapıldığını açıkladı.

Son güncelleme 15:47 | 1 Ocak 2020
bayern münih Bundesliga ceo Oliver Kahn
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