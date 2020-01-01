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Adama Traore: ‘Ağırlık kaldırmıyorum. Benim durumum genetik!
İngiltere Premier Lig

Adama Traore: ‘Ağırlık kaldırmıyorum. Benim durumum genetik!

Güçlü fiziğiyle taraftarların dikkatini çeken Wolverhampton'ın yıldız oyuncusu Adama Traore fiziği hakkında konuştu. Traore " İnanması zor, biliyorum ama ağırlık kaldırmıyorum. Benim durumum genetik" dedi. Real Madrid'le ismi geçen oyuncu bu ihtimale de sıcak baktığını söyledi.

1 Ocak 2020 19:11

Premier League ekiplerinden Wolverhampton’da forma giyen ve son haftalardaki performanslarıyla dikkat çeken Adama Traore, Real Madrid’le anılmaya başlarken bu ihtimale sıcak baktığını ifade etti. Bu sezon 19 maçta 4 gol ve 4 asiste imza atan ve özellikle Manchester City maçlarında adeta Pep Guardiola’nın başına sürekli çorap ören Traore, 2013-2014 sezonunda sadece 1 maç, Barcelona’da forma giymişti.

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Real Madrid ihtimali üzerine konuşan Traore, öncelikli hedefinin İngiltere’de başarılı olmak olduğunu söyledi ancak, “Madrid’e gitme şansım olursa giderim” diye konuştu. Güçlü fiziği ve kaslı görüntüsüyle taraftarlarca Amerikan futbolu ve ragbi oyuncularına benzetilen 23 yaşındaki yıldız, “Ağırlık kaldırmıyorum. İnanması zor, biliyorum ama ağırlık kaldırmıyorum. Benim durumum genetik” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 19:11 | 1 Ocak 2020
Adama Traore İngiltere Premier League Wolverhampton Wolverhampton Wanderers
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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