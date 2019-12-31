Ünal Karaman Trabzon’dan ayrıldı!

Bordo mavililerde başkan Ahmet Ağaoğlu ile Ünal Karaman arasında çıkan sorunlar nedeniyle görevinden ayrılan Karaman bu sabah saatlerinde Trabzon’dan ayrıldı.

Tecrübeli teknik adam Ünal Karaman’ı çok sayıda taraftar uğurladı. Taraftarların ‘Neden gidiyorsunuz hocam?’ sorusuna Karaman, ”Kalbimiz burayla atıyor. Ortada zaman zaman yanlış anlaşmalar olabilir. Başkan ve yönetim kurulu iyi işler yapmaya çalışıyor. İnsanların üzüldüğü, bozulduğu zamanlar olabiliyor. Takımınıza sahip çıkın” dedi.

And olsun hocam, bu böyle yarım kalmayacak! pic.twitter.com/MhUuhSXLgS

— VİRA (@haydevira) December 31, 2019