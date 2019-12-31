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Ünal Karaman Trabzon’dan ayrıldı!
Trabzonspor

Ünal Karaman Trabzon’dan ayrıldı!

Trabzonspor ile yollarını ayrılan Ünal Karaman sabah saatlerinde Trabzon'dan ayrıldı. Karaman, havalimanında toplanan taraftarlara açıklamalarda bulundu.

31 Aralık 2019 08:26

Bordo mavililerde başkan Ahmet Ağaoğlu ile Ünal Karaman arasında çıkan sorunlar nedeniyle görevinden ayrılan Karaman bu sabah saatlerinde Trabzon’dan ayrıldı.

Tecrübeli teknik adam Ünal Karaman’ı çok sayıda taraftar uğurladı. Taraftarların ‘Neden gidiyorsunuz hocam?’ sorusuna Karaman, ”Kalbimiz burayla atıyor. Ortada zaman zaman yanlış anlaşmalar olabilir. Başkan ve yönetim kurulu iyi işler yapmaya çalışıyor. İnsanların üzüldüğü, bozulduğu zamanlar olabiliyor. Takımınıza sahip çıkın” dedi.

31 Aralık 2019 Demirkol: `Ünal Karaman`ın maaşı neden ödendi, anlamadım` Ünal Karaman`ın Trabzonspor`a vedası Süper Lig`de deprem etkisi yarattı. Spor yorumcusu Mehmet Demirkol yaşanan son gelişmeleri ve ligin 17. haftasını değerlendirdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 09:28 | 31 Aralık 2019
trabzon trabzonspor Ünal Karaman
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