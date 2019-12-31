Türk sporunun acı günü

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün voleybol altyapı koordinatörü Kadir Uzun vefat etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz voleybol şubesinde 25 yıldan bu yana görev yapan Kadir Uzun, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kadir Uzun’a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kulübümüze ve voleybol camiasına baş sağlığı dileriz” denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor’da 1994 yılında sporcu olarak bulunan Kadir Uzun, 1999’dan sonra ise voleybol şubesinde teknik birimlerde görev yaptı. Uzun, son dönemlerde voleybol altyapı koordinatörlüğü görevini yürütüyordu.